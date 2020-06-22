Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Пограничное ведомство Украины просит дополнительно 170 миллионов долларов на строительство стены на границе с Россией

Эхо Москвы05:39

На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией

Rambler News Serviceвчера в 11:37

На Украине попросили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией

Lenta.ru03:49

На Украине хотят потратить сотни млн долларов на новую стену с РФ

URA.Ruвчера в 19:36

На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

Газета.Ruвчера в 18:31

СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «Стену» с Россией

РБКвчера в 17:14

На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией

Комсомольская правда04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
85
Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
48
Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
1
Армия и оружие

Йеменские хуситы запустили ракету по Эр-Рияду

ГЛАС.RU 03:19
Общество

Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло

В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
44
Финансы

ЦБ понизил курс доллара на 24 июня до 68,84 рубля

Банк России установил на 24 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 68,8376 рубля, что на 64,59 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:18
18
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
15
Политика

Представители России и США обсудили в Вене вопрос о продлении СНВ-3

Делегации России и США обсудили на консультациях по стратегической безопасности в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора СНВ-3.
Известия вчера в 14:17
33
Шоу-бизнес

Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце

Газета.Ru 03:31
6
Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
915
Общество

Курганский губернатор ответил читателям стихами

Стихами ответил читательнице губернатор Курганской области Вадим Шумков 23 июня на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 06:48
6
Шоу-бизнес

51-летняя жена Газманова блеснула фигурой на камеру

Марина Муравьева-Газманова записала видеоролик и показала поклонникам.
Рамблер 03:52
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
2,4K
Политика

Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
418
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
514
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
1,9K
Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
356
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
277
Общество

Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
58
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
392
Политика

Путин не исключил участия в выборах на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин допускает, что будет баллотироваться на президентский пост снова, при условии внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ.
Национальная служба новостей 21 июня в 08:25
20K
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
1,5K
Футбол

«Атлетико» интересуется Марио Гётце

Мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, сообщает Bild.
Чемпионат 05:59
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
347
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
257
Космос

Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС

REGNUM вчера в 11:45
2
Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
71
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС 21 июня в 22:28
2,3K
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
442
Как работают Яндекс.Новости?
Главное