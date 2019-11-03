Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ

Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий. Такое мнение выразил директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook.
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На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с Россией

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Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
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