Политика
Lenta.ruНа Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
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с чего всё началось
Как написал Белашко на своей странице в Facebook, облет лайнерами украинских авиакомпаний российской территории стоит больших денег, а внутренние рейсы не обеспечивают развитие авиаотрасли Украины.Телеканал 360°03:59
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