Финансы
REGNUMНа Украине после затяжного пике подорожал доллар
Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера»
В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.
Говорит Москва вчера в 12:18
Политика
Вакарчук потребовал от Зеленского ответов по «формуле Штайнмайера»
Лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского четко ответить на вопросы, которые волнуют общество относительно подписанной «формулы Штайнмайера».
Взгляд.ру 04:07
Музыка
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Зеленский в Раде очертил «красные линии» Киева в реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентских фракций в Верховной раде и прояснил ситуацию с согласованием Киевом "формулы Штайнмайера", сообщил глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Интерфакс 04:54
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Энергетика
«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%
Дождь вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
В РАН заявили об ухудшении дел в российской науке
Российская академия наук (РАН) подготовит документ с предложениями по улучшению положения дел в отечественной науке.
Московский Комсомолец вчера в 07:53
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак
В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Экономика
ФНС назвала «провокацией» сообщение об утечке данных 20 млн россиян
Как утверждала Comparitech, попавшая в интернет база содержала имена, адреса, телефоны, ИНН и сумму уплаченных налогов 20 млн россиян.
Forbes вчера в 16:11
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
Китайская компания Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4. После публикации в СМИ изображений этого устройства главный менеджер по маркетингу Эдвард Бишоп решил развеять миф.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
Коммерсантъ 04:49
Культура
Режиссер Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище
Народный артист, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров во вторник, 1 октября, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Армия и оружие
Российский Су-57 может стать бомбардировщиком
Поскольку БПЛА вряд ли смогут эффективно вести борьбу с вражескими самолетами, беспилотники будут играть роль бомбардировщиков и находится под прикрытием Су-57.
ГЛАС.RU 02:45
Футбол
Лэмпард отреагировал на скандал с участием Баркли
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об инциденте с участием полузащитника команды Росса Баркли.
Sportbox.RU 05:04
Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Интерфакс вчера в 12:41
Футбол
Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ
Sport24.ru 03:19
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Хоккей
Знарок отметил проблему с дисциплиной у «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своей команды в матче против действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (3:9), заявив, что у его подопечных на данный момент существуют проблемы с дисциплиной.
ProstoProSport 00:48
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс 00:46
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45