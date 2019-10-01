Финансы

Красная веснаКрасная веснаУкраинская гривна резко обесценилась в начале октября

Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября. Об этом 2 октября следует из данных Национального банка Украины (НБУ). НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,56 грн, к евро — на уровне 26,76 грн.
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Украинская гривна резко обесценилась в начале октября

Красная весна07:09

Сбавивший темп доллар подорожает в среду

Утро.ruвчера в 12:20

На Украине после затяжного пике подорожал доллар

REGNUMвчера в 02:33

Евро вырос в цене

Экспресс газета30 сентября в 23:30
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Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
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В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва

Видео появилось в Instagram и стало вирусным. На кадрах неизвестная женщина перелезает через ограду вольера и пританцовывает передо львом.
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»

Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день".
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
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В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома

Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
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Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 08:53
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru 18:13
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ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
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Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС

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Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
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В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Политика

В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия вчера в 01:44
ЖКХ

Муниципалитеты Приангарья меняют способ оплаты за вывоз ТКО

В сентября 2019 года сообщалось, чтоза первое полугодие служба госжилнадзора региона помогла вернуть собственникам4,84 миллиона рублей, незаконно начисленныхза вывоз твёрдых коммунальных отходов.
REGNUM 08:46
Происшествия

Женщине грозит 15 лет колонии за убийство мужчины бутылкой шампанского в кафе в Забайкалье

В конце декабря 2018 года женщина в кафе во время ссоры нанесла два удара 23-летнему мужчине бутылкой шампанского.
Чита.Ру 19:11
Авто

Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80

Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
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В России синтезировали «невозможный» сверхпроводник

Команда ученых из России совместно с зарубежными коллегами создала запрещенное классической химией соединение — нонагидрид церия.
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Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки

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РИА Новости 18:36
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Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) начал употреблять тяжелые наркотики сразу же после знакомства с певицей Кэти Топурией.
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Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
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Политика

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники украинской контактной группы подписали документ с «формулой Штайнмайера».
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Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости 10:30
Экономика

Клиенты Сбербанка попали на черный рынок

Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
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Как работают Яндекс.Новости?
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