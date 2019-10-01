Финансы
Красная веснаУкраинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября. Об этом 2 октября следует из данных Национального банка Украины (НБУ). НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,56 грн, к евро — на уровне 26,76 грн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:33, Вашингтон
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Происшествия
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва
Видео появилось в Instagram и стало вирусным. На кадрах неизвестная женщина перелезает через ограду вольера и пританцовывает передо львом.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день".
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Космос
«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
ЖКХ
Муниципалитеты Приангарья меняют способ оплаты за вывоз ТКО
В сентября 2019 года сообщалось, чтоза первое полугодие служба госжилнадзора региона помогла вернуть собственникам4,84 миллиона рублей, незаконно начисленныхза вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Происшествия
Женщине грозит 15 лет колонии за убийство мужчины бутылкой шампанского в кафе в Забайкалье
В конце декабря 2018 года женщина в кафе во время ссоры нанесла два удара 23-летнему мужчине бутылкой шампанского.
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
Наука
В России синтезировали «невозможный» сверхпроводник
Команда ученых из России совместно с зарубежными коллегами создала запрещенное классической химией соединение — нонагидрид церия.
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Армия и оружие
КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки
"Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Шоу-бизнес
Гуф рассказал Собчак, как подсел на тяжелые наркотики из-за Топурии
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) начал употреблять тяжелые наркотики сразу же после знакомства с певицей Кэти Топурией.
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники украинской контактной группы подписали документ с «формулой Штайнмайера».
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.