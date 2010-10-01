Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Грузинский «террорист номер один» ликвидирован на Украине На Украине «грузинский террорист номер один» был объявлен в розыск после того, как 22 сентября при проверке документов в Киеве открыл стрельбу по правоохранителям.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика В ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в гибели Хашукджи Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич по случаю годовщины гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи заявила, что Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования, а также на привлечении к ответственности всех виновных в его смерти.

Политика ВТО одобрила пошлины США против Airbus Всемирная торговая организация (ВТО) не видит нарушений во введении пошлин против компании Airbus со стороны США, 2 октября передает агентство Reuters.

Политика Украина возобновила закупки российской электроэнергии В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.

Здоровье Онкологи центра Блохина составили график увольнений Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.