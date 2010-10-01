Финансы
REGNUMНа Украине после затяжного пике подорожал доллар
Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Доллар по официальному курсу вырос до 65,07 рубля, а евро прибавил еще 13 копеек
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Авто
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Грузинский «террорист номер один» ликвидирован на Украине
На Украине «грузинский террорист номер один» был объявлен в розыск после того, как 22 сентября при проверке документов в Киеве открыл стрельбу по правоохранителям.
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Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
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Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
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Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
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Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
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Политика
В ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в гибели Хашукджи
Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич по случаю годовщины гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи заявила, что Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования, а также на привлечении к ответственности всех виновных в его смерти.
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
Футбол
«Бенфика» забила семь голов «Зениту» в Юношеской лиге УЕФА
Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА.
Политика
ВТО одобрила пошлины США против Airbus
Всемирная торговая организация (ВТО) не видит нарушений во введении пошлин против компании Airbus со стороны США, 2 октября передает агентство Reuters.
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
Хоккей
«Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил на драфт отказов голкипера Феникса Копли, информирует официальный «твиттер» американской команды.
Шоу-бизнес
Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
О свадьбе Насти и Элджея стали поговаривать после того, как на безымянном пальце телеведущей появилось кольцо.
Политика
Украина возобновила закупки российской электроэнергии
В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности ВСУ к отводу сил в Донбассе
В сообщении уточняется, что ВСУ технически готовы осуществить процесс разведения сил, придерживаясь всех взятых обязательств и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинской армии и защитить людей.
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
Транспорт
Собянин открыл две новые платформы на Белорусском вокзале для МЦД-1
Политика
МИД Польши: Украина не может войти в инициативу «Триморья»
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина на данном этапе не может присоединиться к Инициативе трёх морей.
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка схватил за ногу украинский пранкер
Украинский пранкер Виталий Седюк совершил нападение на американского певца Джастина Тимберлейка.