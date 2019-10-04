Во время испытания будет проверена работа всех систем и механизмов, скорость хода, маневренность, поведение корабля в шторм, рассказали в Минобороны Украины. Речной катер типа "Гюрза" разработан судостроительным заводом в Николаеве на деньги США для пограничной службы Узбекистана.

с чего всё началось

Как пишет «Российская газета», пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер. Многие усомнились, что 23-метровое судно будет держаться на воде. Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

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