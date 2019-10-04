Армия и оружие

URA.RuURA.RuНа Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Как пишет «Российская газета», пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер. Многие усомнились, что 23-метровое судно будет держаться на воде. Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
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с чего всё началось

Украина построила бронекатер

Во время испытания будет проверена работа всех систем и механизмов, скорость хода, маневренность, поведение корабля в шторм, рассказали в Минобороны Украины. Речной катер типа "Гюрза" разработан судостроительным заводом в Николаеве на деньги США для пограничной службы Узбекистана.
Российская газетавчера в 03:18

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На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

URA.Ru15:04

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Московский Комсомолец13:06

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Известия11:41

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News.ru10:02

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РИА Новости09:03

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Взгляд.рувчера в 03:53

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Российская газетавчера в 03:18
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