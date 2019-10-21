Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр

РИА Новости16:25

В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр

ТАСС17:22

Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета

Московский Комсомолец15:21

Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр

Комсомольская правда15:32

Бывший украинский министр погиб в авиакатастрофе

Lenta.ru15:28

При крушении вертолета на Украине погиб бывший министр

РБК16:20

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

RT на русском15:47
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Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Российская газета 14:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Политика

Михаил Федотов снят с поста главы СПЧ при президенте России

Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы Совета по правам человека при президенте России.
REGNUM 13:56
Экономика

Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Стоимость акций компании «Яндекс» повысились более чем на 11% на американской бирже NASDAQ.
Коммерсантъ 15:33
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Происшествия

СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки

ТАСС 07:01
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Хоккей

Автомобилист — Ак Барс 1:6 (3-й период)

RT на русском 16:17
Происшествия

Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК

Дарья Сосновская, пострадавшая от полицейского на несанкционированной акции в Москве, подала жалобу в Басманный суд из-за того, что следователи не провели служебной проверки.
РБК 13:48
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Происшествия

В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров

RT на русском 17:35
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru вчера в 10:38
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости 08:45
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 10:09
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

RT на русском 17:31
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.
РБК 16:12
Авто

Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям

Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
32CARS.ru 06:35
Политика

Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку

Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 16:29
Армия и оружие

Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)

ИноСМИ вчера в 21:56
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 17:31
Общество

Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне

Gazeta.SPb 11:30
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МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника «Бауманец»

МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения.
РИА Новости 19 октября в 23:03
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Тарас Викторович Кутовой
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
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