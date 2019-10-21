Происшествия
RT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Политика
Михаил Федотов снят с поста главы СПЧ при президенте России
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы Совета по правам человека при президенте России.
REGNUM 13:56
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ
Стоимость акций компании «Яндекс» повысились более чем на 11% на американской бирже NASDAQ.
Коммерсантъ 15:33
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Хоккей
Автомобилист — Ак Барс 1:6 (3-й период)
RT на русском 16:17
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
Дарья Сосновская, пострадавшая от полицейского на несанкционированной акции в Москве, подала жалобу в Басманный суд из-за того, что следователи не провели служебной проверки.
РБК 13:48
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Происшествия
В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров
RT на русском 17:35
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 10:38
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 08:45
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 10:09
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
RT на русском 17:31
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.
РБК 16:12
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
32CARS.ru 06:35
Политика
Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку
Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 16:29
Армия и оружие
Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)
ИноСМИ вчера в 21:56
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 17:31
Общество
Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне
Gazeta.SPb 11:30
Космос
МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника «Бауманец»
МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения.
РИА Новости 19 октября в 23:03