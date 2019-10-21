Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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В Сети появились фото с места крушения вертолета украинского экс-министра

РБК19:12

На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр

РИА Новости16:25

Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета

Московский Комсомолец15:21

Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр

Комсомольская правда15:32

Бывший украинский министр погиб в авиакатастрофе

Lenta.ru15:28

В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр

ТАСС17:22

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

RT на русском15:47
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Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»

Piter.tv 16:14
Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Интерфакс 18:32
Политика

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Общество

Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»

2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Украина.ру 13:12
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество

Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 08:44
Политика

Поклонской отказали в визе в Японию

Московский Комсомолец 11:44
Происшествия

В Крыму изнасиловали 7-летнюю девочку, педофила взяли под стражу

Педофила задержали по горячим следам. Ему предъявили обвинение, и по ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.
КП - Крым 15:04
Футбол

Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»

Ранее была объявлена первая десятка кандидатов на «Золотой мяч»-2019.
Sportbox.RU 17:13
Политика

Глава СВР назвал историческую миссию России

Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».
RT на русском 18:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 14:49
Экономика

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:38
Происшествия

СКР предъявил обвинение предполагаемому убийце девочки в Саратове

Коммерсантъ 08:18
Шоу-бизнес

Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения

Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года.
Пятый канал 15:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Авто

Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям

С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня 05:48
Общество

Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой

REGNUM 18:45
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 08:29
Общество

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Общество

Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании

Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 08:49
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
Хоккей

ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.
Спорт-Экспресс 18:57
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте окончил университет

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! 12:03
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура 12:54
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 12:46
Единоборства

Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве

Metaratings 08:17
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Транспорт

Смольный намерен убрать с улиц города «дикие дивизии» перевозчиков

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков.
Piter.tv 12:13
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Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков

В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.
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Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
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Тарас Викторович Кутовой
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
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