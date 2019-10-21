Происшествия
RT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета
Московский Комсомолецвчера в 15:21
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Здоровье
Эксперты выяснили, чем грозит полный отказ от сахара
Эксперты рассказали, чем человеку грозит полный отказ от сахара.
Общество
Стоимость родового сертификата увеличится на 1 тыс. рублей
Программа "Родовой сертификат", являющаяся приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение", была внедрена в России 1 января 2006 года.
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море
Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Авто
Hummer может вернуться на рынок как электромобиль
По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
Общество
Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»
2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Происшествия
Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла
12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Авто
Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу
Гаджеты
Китайцы показали очень маленький x86-й PC
Политика
Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу
Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Здоровье
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Политика
Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на все условия Запада по урегулированию ситуации в Донбассе.
Происшествия
В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека
Экономика
Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США
По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Политика
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Армия и оружие
Шойгу: Боевики ИГ расширяют присутствие в Юго-Восточной Азии
Музыка
На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура
Армия и оружие
Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты
В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
Общество
Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти.
Игры
В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети
Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
Общество
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года
В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.