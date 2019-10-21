Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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В Сети появились фото с места крушения вертолета украинского экс-министра

РБКвчера в 19:12

На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр

РИА Новостивчера в 16:25

Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета

Московский Комсомолецвчера в 15:21

Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр

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Бывший украинский министр погиб в авиакатастрофе

Lenta.ruвчера в 15:28

В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр

ТАССвчера в 17:22

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

RT на русскомвчера в 15:47
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика

Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво

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Вечерний курьер вчера в 17:30
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Эксперты выяснили, чем грозит полный отказ от сахара

Эксперты рассказали, чем человеку грозит полный отказ от сахара.
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Программа "Родовой сертификат", являющаяся приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение", была внедрена в России 1 января 2006 года.
ТАСС вчера в 15:35
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Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море

Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
Пятый канал вчера в 12:40
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Авто

Hummer может вернуться на рынок как электромобиль

По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
Car.ru 19 октября в 10:10
Общество

Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»

2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Украина.ру вчера в 13:12
Происшествия

Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла

12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Аргументы и Факты вчера в 19:18
Авто

Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу

Motor вчера в 10:44
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Китайцы показали очень маленький x86-й PC

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Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

РБК вчера в 19:43
Политика

Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу

Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
Здоровье

Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств

Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
MedikForum.ru вчера в 15:11
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Политика

Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на все условия Запада по урегулированию ситуации в Донбассе.
Утро.ru вчера в 08:08
Происшествия

В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

REGNUM 20 октября в 07:10
Экономика

Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США

По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
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Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Политика

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Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 18:52
Армия и оружие

Шойгу: Боевики ИГ расширяют присутствие в Юго-Восточной Азии

МИР 24 вчера в 08:14
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На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Армия и оружие

Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
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Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти.
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Игры

В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети

Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
CyberSport.ru вчера в 20:56
Общество

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года

В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Вести ФМ вчера в 05:47
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
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Тарас Викторович Кутовой
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
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