Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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В Сети появились фото с места крушения вертолета украинского экс-министра

РБК19:12

На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр

РИА Новости16:25

Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр

Комсомольская правда15:32

В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр

ТАСС17:22

Бывший украинский министр погиб в авиакатастрофе

Lenta.ru15:28

Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета

Московский Комсомолец15:21

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

RT на русском15:47
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Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
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Политика

Путин назначил Фадеева главой Совета по правам человека

Подтвердилась информация из соцсетей о предстоящем уходе главы Совета по правам человека Михаила Федотова – сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на место Федотова Валерия Фадеева.
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Экономика

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Политика

Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
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Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
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Общество

Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду

В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.
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При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
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Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

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Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
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Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал вызывающие зависимость лекарства-пустышки

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
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Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Политика

Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
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«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»

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В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
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Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

RT на русском 09:53
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

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«Зенит» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
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Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
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Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
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Тарас Викторович Кутовой
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
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