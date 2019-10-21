Происшествия
RT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
Политика
Путин назначил Фадеева главой Совета по правам человека
Подтвердилась информация из соцсетей о предстоящем уходе главы Совета по правам человека Михаила Федотова – сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на место Федотова Валерия Фадеева.
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
Политика
Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
Общество
Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду
В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.
Футбол
Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»
При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Здоровье
Доктор Мясников назвал вызывающие зависимость лекарства-пустышки
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Политика
Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
Футбол
«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
Футбол
«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин
«Зенит» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Наука
Зародыш мыши впервые вырастили из одной соматической клетки
Испанские ученые придумали новый способ моделировать раннее развитие млекопитающих: они вырастили структуры, напоминающие бластоцисту, из одной стволовой клетки.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.