Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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В Сети появились фото с места крушения вертолета украинского экс-министра

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На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр

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Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр

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В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр

ТАССвчера в 17:22

Бывший украинский министр погиб в авиакатастрофе

Lenta.ruвчера в 15:28

Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета

Московский Комсомолецвчера в 15:21

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

RT на русскомвчера в 15:47
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Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

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Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Технологии

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Технологии

Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона

Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН вчера в 09:51
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Кино

«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»

Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Мир фантастики 20 октября в 12:29
Армия и оружие

Вертолёты ВКС РФ сели на бывшей американской базе в Сирии

News.ru 02:51
Гаджеты

Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
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Кадыров заявил, что Чечня готова дать отпор террористам

Для борьбы с террористами в республике подготовлены специальные подразделения.
Аргументы и Факты вчера в 02:46
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Политика

Восьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США

Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.
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Общество

Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины

Руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян во время выступления в Совете Федерации заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская гидроэлектростанция) отсутствуют сооружения, которые предусматривают ее устойчивость.
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Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport 20 октября в 09:30
Политика

В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде.
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Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости вчера в 11:10
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Футбол

Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings вчера в 16:50
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Финансы

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня вчера в 06:00
Происшествия

По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержали трёх человек

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальника и мастера горного участка этой организации.
Право.ру вчера в 05:50
Общество

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года

В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Вести ФМ вчера в 05:47
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Авто

Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию

Концерн Mitsubishi Motors Corporation (MMC) сделал официальное заявление: в РФ была ввезена последняя партия внедорожников - это авто из ограниченной серии Final Edition.
Новые автомобили вчера в 13:34
Политика

Путин сменил главу Совета по правам человека

Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 15:51
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Миро раскритиковала Собчак за жирные подмышки и бесформенные ноги

«На другой фотографии вы имеете неудовольствие лицезреть дебелые, бесформенные, толстые ноги Ксении с целлюлитом уже в районе коленей», — обрушилась с критикой на Собчак Миро, отметив, что светская львица перепутала худобу с плоскогрудостью.
ФАН вчера в 09:15
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Тарас Викторович Кутовой
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
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