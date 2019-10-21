Происшествия
RT на русскомНа Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
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Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета
Московский Комсомолецвчера в 15:21
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Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия
На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Технологии
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Технологии
Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона
Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН вчера в 09:51
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Кино
«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»
Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Мир фантастики 20 октября в 12:29
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Политика
Кадыров заявил, что Чечня готова дать отпор террористам
Для борьбы с террористами в республике подготовлены специальные подразделения.
Аргументы и Факты вчера в 02:46
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Политика
Восьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США
Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.
Вести.Ru вчера в 17:43
Общество
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины
Руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян во время выступления в Совете Федерации заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская гидроэлектростанция) отсутствуют сооружения, которые предусматривают ее устойчивость.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
Millionaire.ru вчера в 11:02
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 20 октября в 09:30
Политика
В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде.
ТАСС 02:04
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости вчера в 11:10
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings вчера в 16:50
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня вчера в 06:00
Происшествия
По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержали трёх человек
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальника и мастера горного участка этой организации.
Право.ру вчера в 05:50
Общество
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года
В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Вести ФМ вчера в 05:47
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Концерн Mitsubishi Motors Corporation (MMC) сделал официальное заявление: в РФ была ввезена последняя партия внедорожников - это авто из ограниченной серии Final Edition.
Новые автомобили вчера в 13:34
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Миро раскритиковала Собчак за жирные подмышки и бесформенные ноги
«На другой фотографии вы имеете неудовольствие лицезреть дебелые, бесформенные, толстые ноги Ксении с целлюлитом уже в районе коленей», — обрушилась с критикой на Собчак Миро, отметив, что светская львица перепутала худобу с плоскогрудостью.
ФАН вчера в 09:15