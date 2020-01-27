Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По мнению Тягнибока, Россия должна Украине «как никому другому».

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

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