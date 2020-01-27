Политика
Lenta.ruНа Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По мнению Тягнибока, Россия должна Украине «как никому другому».
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Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
Названы имена девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.
Культура
Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира
Популярную программу «АБВГДейка» было решено снять с производства после почти полувековой истории.
Общество
В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса
Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Здоровье
В Киеве подтвердили случай коронавируса
В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Футбол
Вечно недовольный Клопп: от чего подгорает у тренера «Ливерпуля»
Юрген Клопп построил в «Ливерпуле» прекрасную команду, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, а в этом, вне всяких сомнений, станет чемпионом Англии.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Происшествия
Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево
Общество
Голикова назвала число россиян за чертой бедности
18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Футбол
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из китайского Уханя
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Экономика
Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.