Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По мнению Тягнибока, Россия должна Украине «как никому другому».
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На Украине потребовали от РФ репараций и часть Алмазного фонда

Известия11:06

Украинские националисты заявили о своих правах на Алмазный фонд России

Life.ru09:00

Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда

РИА Новости07:41

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Lenta.ru08:30

Украинский политик позарился на Алмазный фонд России

РЕН ТВ08:16

Украинский политик потребовал от России репарации за «оккупацию»

Московский Комсомолец08:07

Украинский политик предложил забрать у России часть Алмазного фонда

News.ru08:59
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
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Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар

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Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
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Наука крупным планом: полное загадок Солнце

Основные объекты исследований, на которые обращено внимание ученых – активные области на Солнце и солнечные вспышки.
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Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира

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Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
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Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
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Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.com от 27 января.
Известия 04:08
Шоу-бизнес

Иван Телегин передумал отдавать Пелагее и дочери загородный дом

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Общество

ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне

Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
News.ru 10:57
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

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Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
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Жена футболиста Мамаева задала личный вопрос подписчикам инстаграма

Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, в своем инстаграме обратилась к подписчикам с личным вопросом.
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Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада.
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Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Армия и оружие

Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества».
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Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

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Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

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Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
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Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
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Apple решила запатентовать стеклянный iMac

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Глава администрации Кирова Илья Шульгин увольняется

На своей официальной странице Васильев написал, что Шульгин "сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост и написать заявление по собственному желанию".
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Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
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Брагин войдет в тренерский штаб СКА

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Украинский политик правого направления. Украинский националист, председатель партии ВО «Свобода», народный депутат Украины III, IV и VII созывов, кандидат в народные депутаты на досрочных выборах в 2019 году.
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