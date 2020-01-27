Политика
Lenta.ruНа Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По мнению Тягнибока, Россия должна Украине «как никому другому».
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Медведев пошутил про закон сохранения в правительстве
Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пошутил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве".
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
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Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
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Власти Китая заявили об ускоренном распространении коронавируса
Китайский коронавирус усиливается. Речь уже идет о серьезной эпидемии, перешедшей в сложную стадию.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Защитник "Спартака" Николай Рассказов может покинуть клуб.
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Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции
Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
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Происшествия
В Афганистане потерпел крушение самолет
Пассажирский самолет, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни принадлежит иностранной авиакомпании, сообщил телеканалу 1TV губернатор области Вахидулла Калимзай.
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Творческий руководитель DOOM Eternal Хьюго Мартин в переписке на Facebook подтвердил, что в шутере не будет ни микротранзакций, ни даже виртуального магазина.
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Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
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Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА
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Йордан Осорио рассказал, как стал чемпионом России
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Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес
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Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
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В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
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