Политика
Lenta.ruНа Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По мнению Тягнибока, Россия должна Украине «как никому другому».
Читать в источнике
Оценить629
с чего всё началось
В своем Telegram-канале политик напомнил о заявлении лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, в котором тот утверждает, что Россия, как и Германия, должна возместить ущерб Польше за годы Второй мировой войны.Радио Sputnik10:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:25, Ашберн
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Общество
МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации
В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Происшествия
Сахалинка присвоила около двух миллионов рублей «Почты России» и получила условный срок
Суд приговорил сахалинку к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево отца нашли
Отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево, нашли, в ближайшее время в его отношении будут приняты меры.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира
Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 82 тысяч автомобилей по всей России
Футбол
Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себя
Президент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".
Космос
Астрономы зафиксировали в нашей галактике таинственный всплеск энергии
Наука не исключает и того, что то явление, которое было замечено сейчас в третий раз, вполне может быть мазером.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Гаджеты
Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась
В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения.
Космос
ЕКА перейдет с российских ракет для запуска спутников на свои
Экономика
Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей
Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
Армия и оружие