с чего всё началось

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По мнению Тягнибока, Россия должна Украине «как никому другому».

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Политика Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.

Армия и оружие Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.

Политика Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии «Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.

Происшествия Бросившего детей в Шереметьево отца нашли Отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево, нашли, в ближайшее время в его отношении будут приняты меры.

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Шоу-бизнес Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.

Политика Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.