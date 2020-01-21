Энергетика
RT на русскомНа Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
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Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Комсомольская правда09:19
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
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