«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

Политика Владимир Мединский покинет пост министра культуры Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства.

Происшествия В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.

Общество В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.

Общество Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.

Армия и оружие Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».

Политика Совфед и комитет Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию Сенаторы поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, а комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Политика Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом Ранее Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Политика Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Политика Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.

Политика РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Интернет В WhatsApp наконец появится долгожданная функция Очень популярный мессенджер WhatsApp продолжают обновлять, добавляя в приложение новые функции и возможности, при этом многие уже довольно давно есть у конкурентов, например, у того же Telegram.