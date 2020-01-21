Энергетика
RT на русскомНа Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
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Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Комсомольская правда09:19
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
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В Саратовской области продолжается рост заболеваемости гриппом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Общество
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Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.
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Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Здоровье
В США появился первый заболевший новым типом коронавируса
В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Энергетика
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Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Гаджеты
Названы цены на Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ
В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».