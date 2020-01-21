Энергетика

RT на русскомRT на русскомНа Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
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На Украине потребовали увеличить пошлины на СПГ и дизтопливо из России

Известия09:27

Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива

Комсомольская правда09:19

На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России

ТАСС08:29

На Украине потребовали установить пошлину на импорт российского топлива

Московский Комсомолец08:46

Украинские компании требуют повысить пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ

ПРАЙМ08:36

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

RT на русском08:51

Украинские компании потребовали от Киева повышения пошлин на дизтопливо и газ из России

Взгляд.ру08:15
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Путин назначил новое правительство

Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав.
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Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
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Офицер спецназа ДНР убит в Донецке

В Донецке в ночь на вторник застрелен заместитель командира полка спецназа внутренних войск самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 02:21
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Объявлен состав нового российского правительства

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Спорт

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта

Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ.
ТАСС 13:11
Политика

Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев

Бочкарев занял кресло перешедшего в правительство Марата Хуснуллина.
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Политика

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой защитить историю СССР от попыток приравнять Союз к нацистской Германии.
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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»

В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Матч ТВ 05:19
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Садик и 4 школы закрыты в Саратовской области из-за гриппа

В Саратовской области продолжается рост заболеваемости гриппом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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Ну вот и назван состав нового Правительства.

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Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира

Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.
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Общество

Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона

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Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Здоровье

В США появился первый заболевший новым типом коронавируса

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Интерфакс 14:05
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Белоруссия купила 80 тысяч тонн норвежской нефти

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Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:56
Гаджеты

Названы цены на Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip

Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
ToDay News Ufa вчера в 23:30
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Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru 11:07
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ

В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
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