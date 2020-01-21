«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

Политика Путин назначил новое правительство Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав.

Игры Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.

Армия и оружие Офицер спецназа ДНР убит в Донецке В Донецке в ночь на вторник застрелен заместитель командира полка спецназа внутренних войск самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Политика Объявлен состав нового российского правительства Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Политика Мединский покидает пост министра культуры К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Происшествия Александр Емельяненко арестован на семь суток Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.

Политика Госдума может запретить приравнивать СССР к нацистской Германии Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой защитить историю СССР от попыток приравнять Союз к нацистской Германии.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Общество Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.

Политика Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.

Футбол Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Здоровье В США появился первый заболевший новым типом коронавируса В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.