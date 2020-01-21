Энергетика

RT на русскомRT на русскомНа Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
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На Украине потребовали увеличить пошлины на СПГ и дизтопливо из России

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На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

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Украинские компании потребовали от Киева повышения пошлин на дизтопливо и газ из России

Взгляд.ру08:15
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Поправки к Конституции РФ, предложенные главой российского государства Владимиром Путиным, рекомендовал принять думский комитет по государственному строительству и законодательству 21 января.
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Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
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Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в социальной сети Instagram в российском сегменте.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
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«Салават Юлаев» дома переиграл «Адмирал»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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LIVE: Мишустин представляет новое правительство

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину состав нового кабинета министров в Доме правительства.
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Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9

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Газета.Ru 10:25
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
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Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Столичный врач Александр Мясников в программе «О самом главном» озвучил 5 пять правил победы над раком — сообщает «Экономика Сегодня».
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Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
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Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
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Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

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Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
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