Энергетика
RT на русскомНа Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Комсомольская правда09:19
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
Мишустин обнародовал состав нового правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обнародовал список министров, которых он предлагает ввести в новый состав правительства.
Политика
Мишустин провел первое заседание кабинета министров
Мишустин провел первое заседание кабинета министров.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Объявлен новый состав кабинета министров
Владимир Мединский лишился поста министра культуры - его место заняла Ольга Любимова.
Политика
Путин встретился с Чайкой и Красновым
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ
Согласно сообщению, речь идет об Исфандиере Акрамове, который в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Политика
Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
Политика
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки к Конституции
Поправки к Конституции РФ, предложенные главой российского государства Владимиром Путиным, рекомендовал принять думский комитет по государственному строительству и законодательству 21 января.
Политика
Прения по импичменту Трампа начнутся в среду
Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Шоу-бизнес
Бузова стала самой популярной российской звездой в Instagram
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в социальной сети Instagram в российском сегменте.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Хоккей
«Салават Юлаев» дома переиграл «Адмирал»
«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
LIVE: Мишустин представляет новое правительство
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину состав нового кабинета министров в Доме правительства.
Гаджеты
Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Энергетика
Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Столичный врач Александр Мясников в программе «О самом главном» озвучил 5 пять правил победы над раком — сообщает «Экономика Сегодня».
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Кино