«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

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