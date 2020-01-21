Энергетика
RT на русскомНа Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Комсомольская правда09:19
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Политика
Путин внес законопроект о поправках в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который вносит ряд поправок в российскую Конституцию, сообщает кремлевская пресс-служба.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Политика
Максим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ
Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Общество
Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Политика
В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров
Норму о запрете на иностранное гражданство необходимо распространять и на прокуроров, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Здоровье
В Курской области увеличилось число больных гриппом и ОРВИ
За прошедшую неделю в Курской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ.
Футбол
«Вопрос не по адресу». Семак ответил на критику аренды Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы в Instagram по поводу аренды форварда Александра Кокорина.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках в 2020 году для России
В 2020 году японский концерн Mitsubishi представит на рынке РФ рестайлинговый паркетник ASX и модернизированный внедорожник Pajero Sport.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Шоу-бизнес
Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона
Общество
Дерипаска обвинил ЦБ в уничтожении миллионов рабочих мест в России
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест», — написал Дерипаска.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа
Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Хоккей
Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода
После первого отрезка игры, россияне обыгрывают Финляндию со счетом: 3:0. Полное превосходство на хоккейной площадке, позволило трижды поразить неприятельские ворота.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".