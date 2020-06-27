Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству страны ввести компенсационные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, произведенных в России.

На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России

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