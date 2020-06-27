Энергетика
ТАССНа Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству страны ввести компенсационные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, произведенных в России.
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Украинские компании предложили ввести пошлины на российское топливо и газ
Общественная служба новостейвчера в 14:30
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В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Народная милиция ДНР сообщает об уничтожении украинской боевой машины пехоты после обстрела силовиками окраины Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на.
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РИА Новости вчера в 05:11
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Газета.Ru вчера в 23:37
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Общество
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Общество
В Крыму выявили шесть носителей коронавируса
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По мнению экспертов, снижение ставок по ипотеке до рекордных значений станет возможным благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5 процента, а также снижению ключевой ставки Центробанка.
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Lisa.ru 26 июня в 10:45
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Газета.Ru 02:21
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Neva.Today 26 июня в 14:20
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РИА Новости вчера в 12:26
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Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
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По словам Цивилева, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 43 пациентов в Кузбассе.
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Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
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Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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С 1 июля в России вводится запрет на праворульные автомобили
С 1 июля в России начинает действовать ограничение на ввоз праворульных иномарок.
Газета Кемерова 26 июня в 13:57