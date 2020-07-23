Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В раде потребовали возбудить дело из-за лабораторий США на Украине

Известия17:59

Оппозиция призвала СБУ открыть дело о незаконной работе лабораторий США на Украине

ТАСС12:24

На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Lenta.ru16:47

СБУ просят завести дело из-за испытаний бактериологического оружия США на украинцах

Газета.Ru16:42

От СБУ потребовали завести дело из-за «экспериментов США над украинцами»

РИА Новости15:55

Депутаты Рады требуют возбудить дело об «экспериментах США над украинцами»

Московский Комсомолец17:20

Американские военные подозреваются в незаконном тестировании на украинцах бактериологического оружия

Новостной фронт07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных

Российская газета 17:46
38
Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
234
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
503
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
4,1K
Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
17
Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 11:24
Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Россия провела в космическом пространстве испытаний противоспутникового оружия – с таким заявлением выступили руководитель космической программы Великобритании Харви Смит и космическое командование США.
Газета.Ru 17:22
183
Наука

Обнаружена рыба, которая не накапливает микропластик в организме

Регулярно ученые публикуют результаты своих исследований, в которых рассказывают об обнаружении в морских обитателях частиц микропластика.
Газета DAILY 14:25
13
Происшествия

В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
569
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
2
Общество

Доктор Мясников назвал оригинальный способ избавиться от бессонницы

Врач и известный телеведущий Александр Мясников назвал неординарный способ избавиться от бессонницы.
Online47.ru 18:15
Космос

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
71
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
472
Наука

Магнитные полюса Земли могут поменяться местами

Магнитные полюса формируются за счет течения жидкой железной мантии внутри нашей планеты.
Goroday.ru 11:08
Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
660
Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Piter.tv 01:36
10
Политика

Кадыров назвал Помпео заказчиком убийства Джорджа Флойда

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:32
Хоккей

Новый клуб Национальной хоккейной лиги получил название «Сиэтл Кракен»

Чемпионат 12:10
Общество

В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа

Кэри, США, 23 июля 2020, 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа.
REGNUM 13:37
12
Футбол

«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
405
Гаджеты

Для The Medium на РС рекомендуют использовать SSD — системные требования игры

Польская студия Bloober Team начала сбор предварительных заказов The Medium, вместе с этим опубликовав системные требования грядущего хоррора.
Игромания.ру 17:39
Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 12:28
11
Общество

1122 человека продолжают лечиться от коронавируса на Сахалине

На 9 утра 23 июля в Сахалинской области продолжают лечение от коронавирусной инфекции 1122 человека, выписаны из лечебных учреждений после выздоровления 929 пациентов, смертей от COVID-19 по официальной информации не зафиксировано.
Московский Комсомолец Сахалин вчера в 18:10
2
Кино

Тэрон Эджертон сыграет главную роль в фильме о создателях «Тетриса»

ИА Красная Весна 15:06
Политика

РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда

Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm 02:45
325
Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
15
Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
1
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ренат Кузьмин
Украинский юрист
Украинский юрист и политик. Бывший заместитель секретаря СНБО Украины, государственный советник юстиции 1 класса, государственный служащий 1 ранга, кандидат на пост президента Украины в 2014 году. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ричард Лугар
Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Индиана, член республиканской партии. С 1985 года по 1987 год и с 2003 года по 2007 год был председателем сенатского комитета по международным отношениям.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное