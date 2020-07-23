Политика
Lenta.ruНа Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
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Депутаты Рады требуют возбудить дело об «экспериментах США над украинцами»
Московский Комсомолец17:20
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На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
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СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
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RT на русском 10:17
Политика
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Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
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В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
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Российская газета вчера в 18:42
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Srnsk 11:24
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Россия провела в космическом пространстве испытаний противоспутникового оружия – с таким заявлением выступили руководитель космической программы Великобритании Харви Смит и космическое командование США.
Газета.Ru 17:22
Наука
Обнаружена рыба, которая не накапливает микропластик в организме
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Газета DAILY 14:25
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В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Общество
Доктор Мясников назвал оригинальный способ избавиться от бессонницы
Врач и известный телеведущий Александр Мясников назвал неординарный способ избавиться от бессонницы.
Online47.ru 18:15
Космос
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Наука
Магнитные полюса Земли могут поменяться местами
Магнитные полюса формируются за счет течения жидкой железной мантии внутри нашей планеты.
Goroday.ru 11:08
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Политика
Кадыров назвал Помпео заказчиком убийства Джорджа Флойда
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Газета.Ru 16:32
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В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа
Кэри, США, 23 июля 2020, 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа.
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Футбол
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Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
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Для The Medium на РС рекомендуют использовать SSD — системные требования игры
Польская студия Bloober Team начала сбор предварительных заказов The Medium, вместе с этим опубликовав системные требования грядущего хоррора.
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В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
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Общество
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На 9 утра 23 июля в Сахалинской области продолжают лечение от коронавирусной инфекции 1122 человека, выписаны из лечебных учреждений после выздоровления 929 пациентов, смертей от COVID-19 по официальной информации не зафиксировано.
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Тэрон Эджертон сыграет главную роль в фильме о создателях «Тетриса»
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РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда
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Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
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Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
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