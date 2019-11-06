Экономика
Восток-МедиаНа Украине повысят тарифы на электроэнергию
Именно поэтому, добавил глава НКРЭКУ, не остается иного пути, кроме как уровнять эти тарифы. Ко всему прочему, как подчеркнул Тарасюк, низкая стоимость электроэнергии для населения – миф. Всю разницу в тарифах оплачивают предприятия которые, соответственно, завышают стоимость своего товара.
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Экономика
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Гаджеты
Vivo представила новый смартфон Vivo Y19
Китайский бренд Vivo намерен в ближайшее время начать продажи новинки смартфона Vivo Y19, который поступит на рынок по цене от 15 тысяч рублей.
Vevby.ru вчера в 01:13
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05 ноября в 05:49
Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:45
Кино
Погибшего актера Джеймса Дина «воскресят» спустя 60 лет для фильма
Голливуд решил воскресить актера Джеймса Дина. Его цифровая копия появится в фильме "В поисках Джека" о войне во Вьетнаме.
РЕН ТВ 02:16
Экономика
"О доходах можно забыть!" Бизнес Екатеринбурга надеется на поддержку гордумы
Как сообщил "Уралинформбюро" собственник международного делового центра "Микрон", зампредседателя Координационного совета предпринимательских объединений Свердловской области Борис Зырянов, представители бизнеса 7 ноября встретились с думцами.
Уралинформбюро 03:55
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз
Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
Футбол
Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Футбол
Отец Черышева сообщил сроки восстановления Дениса
Денис побоялся продолжить игру. Сделали узи, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время.
Sportbox.RU 04:07
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
Lenta.ru 04:00
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Футбол
Мане: «Слова Гвардиолы позволят привлечь внимание рефери»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 00:39
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс 05 ноября в 10:35
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика
В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков
Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Экономика
Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки
Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.
Profinance.ru 02:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Общество
В России могут отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, предлагающий отменить штрафы за превышение средней скорости движения.
CarsWeek.ru 01:54
Общество
Средний класс оказался самым закредитованным в России
В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08