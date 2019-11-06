Именно поэтому, добавил глава НКРЭКУ, не остается иного пути, кроме как уровнять эти тарифы. Ко всему прочему, как подчеркнул Тарасюк, низкая стоимость электроэнергии для населения – миф. Всю разницу в тарифах оплачивают предприятия которые, соответственно, завышают стоимость своего товара.

На Украине повысят тарифы на электроэнергию

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