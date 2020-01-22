Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВНа Украине появился риск срыва отопительного сезона

Угроза появилась из-за иска частной компании "Фин-Инвест" к "Укртрансгазу". На Украине появился риск срыва отопительного сезона. Об этом предупредила пресс-служба дочерней компании "Нафтогаза Украины" Угроза появилась из-за иска частной компании "Фин-Инвест" к "Укртрансгазу".
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На Украине появился риск срыва отопительного сезона

Деловое.ТВ13:00

Украину предупредили о срыве отопительного сезона из-за долга

Lenta.ru11:40

Оператор газохранилищ Украины сообщил об аресте своих счетов и имущества

ТАССвчера в 13:41

Арест счетов «Укртрансгаза»: отопительный сезон на Украине под угрозой

REGNUM04:45

Арестованы счета «Укртрансгаза»

Нефтегазовая вертикаль03:18

Арестованы счета компании-оператора газохранилищ Украины

ИА REX03:00

Счета Укртрансгаза арестованы – компания грозится саботировать отопительный сезон на Украине

Новостной фронт06:59
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Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
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Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Pravda.Ru 08:14
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Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Общество

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
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Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Открытый Нижний вчера в 00:30
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС 10:42
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Единоборства

АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым

РИА Новости вчера в 14:00
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 17 человек

Пневмония, которая развивается на фоне заражения новым типом коронавируса, стала причиной смерти уже 17 человек в Китае, 22 января сообщает комитет по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй.
Красная весна 10:40
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Общество

Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
RT на русском вчера в 11:44
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
РБК 12:29
Происшествия

В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»

В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Газета.Ru 09:20
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Матч ТВ 20 января в 12:39
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Осужденную за порнографию трансгендера-женщину освободили из СИЗО

Lenta.ru 14:40
Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
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The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью

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Кино

Кинодеятели поддержали назначение нового министра культуры

В интервью журналистам глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, хорошо знавший Любимову на посту главы департамента кинематографии, отметил, что новый министр «зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим».
Красная весна вчера в 15:47
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
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Пропавшую мать тройняшек из Туапсе нашли в Сочи

Регион online 06:16
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