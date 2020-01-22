Угроза появилась из-за иска частной компании "Фин-Инвест" к "Укртрансгазу". На Украине появился риск срыва отопительного сезона. Об этом предупредила пресс-служба дочерней компании "Нафтогаза Украины" Угроза появилась из-за иска частной компании "Фин-Инвест" к "Укртрансгазу".

Политика Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.

Политика Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.

Общество Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Происшествия Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 17 человек Пневмония, которая развивается на фоне заражения новым типом коронавируса, стала причиной смерти уже 17 человек в Китае, 22 января сообщает комитет по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Общество Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

Технологии ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.

Кино Кинодеятели поддержали назначение нового министра культуры В интервью журналистам глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, хорошо знавший Любимову на посту главы департамента кинематографии, отметил, что новый министр «зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим».