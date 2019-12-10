Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке. Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

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