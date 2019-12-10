Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке. Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.
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Депутат «Слуги народа» предложил отменить закон о госязыке на Украине

РБК09:14

В раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

Известия06:39

Депутат заявил, что в Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

ТАСС05:10

В Госдуме оценили законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

RT на русском07:12

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

РИА Новости05:58

В Верховную Раду внесли инициативу об отмене закона о госязыке

Вести.Ru06:15

Депутат от «Слуги народа» предлагает Раде аннулировать закон о тотальной украинизации

Украина.ру05:04
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Общество

Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

ТАСС 06:57
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Здоровье

Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
РИА Новости 09:42
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Rambler News Service вчера в 15:20
Общество

В ГИБДД заявили о нехватке сотрудников

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в ряде регионов России начались сокращения штатной численности сотрудников Госавтоинспекции, но при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет.
ТАСС 09:15
Политика

Путин одобрил идею возврата суду присяжных дел чиновников и педофилов

Президент России Владимир Путин дал оценку инициативе возврата в компетенцию суда присяжных дел о недобросовестных чиновниках и педофилах.
iReactor 09:33
Спорт

WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ

Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Новый Век вчера в 05:48
Религия

Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 08:58
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Известия 08:41
Общество

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер

УтроNews 05:10
Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Деловое.ТВ вчера в 04:53
Общество

Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
РИА Новости 09:19
Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Газета.Ru 09:22
Общество

В Турции утвердили закон о налоге на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил закон, согласно которому отели смогут взимать с туристов налог на проживание.
Gazeta.SPb вчера в 08:22
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Экономика

Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите инвестиций

«Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 09:41
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Происшествия

В Удмуртии спасли ребенка, запертого в квартире с умершей матерью

Российская газета вчера в 14:32
Общество

Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Газета.Ru 09:18
Шоу-бизнес

Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой

Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
7Дней.ру 05:30
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

В еще одном регионе России 31 декабря объявили выходным днем

Еще один губернатор российского региона перенес рабочий день со вторника 31 декабря на субботу, 28 декабря 2019 года.
9111.ru 07:50
Политика

В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на "нормандском" саммите в Париже прислушался к обществу, а его выступление будто бы экс-президент Петр Порошенко написал, считает депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
РИА Новости 02:04
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