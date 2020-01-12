Политика
REGNUMНа Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Происшествия
В России пьяный школьник убил отчима
В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Транспорт
Поезда на Ярославском направлении МЖД с 13 января будут ходить чаще
Новый путь введут на Ярославском направлении Московской железной дороги, благодаря этому количество поездов увеличится, а интервалы движения поездов сократятся, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Политика
Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала МГУ в Дамаске
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала вуза в Дамаске.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Футбол
Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.
Армия и оружие
Афганские военные уничтожили одного из главарей «Талибана»
Один из главарей отрядов радикального движения «Талибан» (запрещено в России), действующего в северных районах Афганистана, уничтожен во время рейда боевых самолетов военно-воздушных сил (ВВС) страны.
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Шоу-бизнес
Подруга Меган Маркл рассказала о ее романе с принцем Гарри
Джина поведала читателям об интересных фактах романа Маркл и принца Гарри. Знакомство девушек состоялось в 2014 году.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Теннис
Баутиста-Агут вывел Испанию вперед в финале ATP Cup
Испанец Роберто Баутиста-Агут принес своей команде первое очко в финале ATP Cup против Сербии, одолев Душана Лайовича.
Общество
Карлос Гон признал побег из Японии незаконным
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.