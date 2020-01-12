Политика
REGNUMНа Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Главного тренера "Интера" Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).
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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Футбол
Веретенников вошел в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»
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Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
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Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы.
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