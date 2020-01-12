Политика

REGNUMREGNUMНа Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Экс-депутат Рады предложил праздновать 450-летие сожжения Москвы

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Украинский общественный деятель
Крымскотатарский политический и общественный деятель. Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995-1998 годах, народный депутат Украины в 1998-2007 и 2015-2019 годах.
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