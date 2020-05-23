Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
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В Киеве предложили республикам Донбасса разоружиться к августу

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В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
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RT на русском вчера в 04:47
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В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

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РБК вчера в 22:45
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