Политика
РИА НовостиНа Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
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Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева ответил на сообщения о его состоянии
РИА Новости вчера в 17:54
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Футбол
Золотая медаль ЧМ по футболу 2018 года была продана на аукционе
Одна из золотых медалей Чемпионата мира по футболу 2018 года в России былаушла с молотка более чем за 65 тысяч евро, пишет Juliens Auctions.
Московский Комсомолец 01:25
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Американские B-1B Lancer отработали ядерный удар по Мурманску
Американские бомбардировщики B-1B Lancer провели отработку нанесения ядерного удара по Мурманску во время пролета над Швецией.
Discover24 вчера в 02:45
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
Общество
Жителям Нью-Йорка разрешили собираться по 10 человек
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение об ослаблении мер против коронавируса, позволив жителям собираться группами до десяти человек.
RT на русском 00:07
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Сайт интересных новостей вчера в 13:18
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Общество
Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве
Одна из крупнейших компаний по аренде автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 00:35
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Общество
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 21 мая в 09:48
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 21 мая в 07:12
Политика
Небензя заявил, что Украина сама виновата в потере Крыма
Украине некого винить в потере Крыма, кроме себя, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Народные новости вчера в 02:21
Политика
Немецкий политик предложил лечить россиян с коронавирусом в Германии
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал открыть двери немецких больниц для больных COVID-19 россиян.
ФАН вчера в 22:32
Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия вчера в 03:59
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском вчера в 04:47
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47