с чего всё началось

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 94

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 14

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 394

Кино Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи. 18

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 64

Технологии Что поможет избежать болезней сердца Учёные из Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы рассказали, что может помочь избежать заболеваний сердца. 9

Общество Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. 321

Кино «Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг. 15

Армия и оружие Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. 1

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 5

Наука Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать цветение Авторы новой работы — ученые из Франции и Швейцарии — показали, что как минимум три вида шмелей время от времени покусывают листья, отгрызая мелкие кусочки, причем делают это тем чаще, чем голоднее становятся.

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 524

Биатлон Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.