Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
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Эту позицию Киева 22 мая в эфире программы
 «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» еще раз подтвердил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Евразия Daily03:39

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На Украине захотели демилитаризовать Донбасс к августу

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На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

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Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона

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Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
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Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном

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Украинский государственный и политический деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, партнер "ЮФ «Астерс», заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации адвокат, Заслуженный юрист Украины, Мастер спорта Украины. Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
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