Политика
ИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Футбол
Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
Футбол
Скончался легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг
Лучший вратарь чемпионата мира-1958 Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет, сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Кино
В Сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Авто
Эксклюзив: рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении "РГ" оказались снимки самых ранних прототипов Aurus: внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Авто
В Россию вернутся бюджетные автомобили Chevrolet
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, с марта текущего года на российском, казахстанском и белорусском рынках будут доступны автомобили Spark, Nexia и Cobalt, представленные под брендом Chevrolet.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global выпустит первый кнопочный телефон марки Nokia на мобильной операционной системе Android.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Армия и оружие
ВМС США испытали баллистическую ракету Trident II
Предыдущее «плановое испытание» невооружённой ракеты Trident II с ядерной баллистической ракетной подводной лодки класса «Огайо» USS Maine у берегов Южной Калифорнии ВМС США провели 12 февраля.
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Политика
В Варшаве призвали МИД России помочь организовать визит в Смоленск
Польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Футбол
«Зенит» обыграл «Аланию» благодаря голам Ерохина и Ригони
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Шоу-бизнес
Кира Шайн обратилась к Анастасии Заворотнюк
Певица и телеведущая Кира Шайн высказала свое мнение о перспективах онкобольной Анастасии Заворотнюк.