Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

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