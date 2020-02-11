Политика
РИА НовостиНа Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
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с чего всё началось
Киев мог бы обменять пресную воду для Крымского полуострова в обмен на уступки по Донбассу. такое мнение высказал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой".Life.ru16:55
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В Киеве придумали «компромисс»: надо в обмен на воду для Крыма потребовать уступки по Донбассу
Комсомольская правда16:52
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