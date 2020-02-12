с чего всё началось

Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины. По его словам, тогда американские войска точно придут на границу с РФ, поскольку там "есть их интерес".

На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России

Политика Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.

Гаджеты Samsung представил складной смартфон На презентации Samsung представил новые смартфоны-флагманы. В линейке три модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

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Экономика Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Авто Представлен обновлённый Maruti Suzuki Vitara Brezza Обновленный кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza был представлен в рамках проведения международной автомобильной выставки Auto Expo, прошедшей в Нью-Дели.

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Политика В Киеве заявили о готовности выполнить соглашения нормандского саммита Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

Наука Специалисты вырастили «пряжу» из клеток человеческой кожи Специальной пряжей сшивали раны крысы и остановили утечку крови у овцы, запечатав ей артерию специальным кожным трансплантатом.

Происшествия В переходе московского метро нашли брошенного младенца В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Общество Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Экономика Регионы недостаточно пользуются налоговыми льготами Регионы недостаточно пользуются правом предоставлять налоговые льготы, говорится в отчете Счетной палаты об администрировании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016–2018 гг. За это время ни один регион не предоставил дополнительные социальные и имущественные вычеты, выявила Счетная палата.