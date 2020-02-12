Политика
Газета.RuНа Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины. По его словам, тогда американские войска точно придут на границу с РФ, поскольку там "есть их интерес".
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с чего всё началось
«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — приводит Obozrevatel его слова.RT на русскомвчера в 23:45
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе
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Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
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Обновленный кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza был представлен в рамках проведения международной автомобильной выставки Auto Expo, прошедшей в Нью-Дели.
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Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.
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Специальной пряжей сшивали раны крысы и остановили утечку крови у овцы, запечатав ей артерию специальным кожным трансплантатом.
Происшествия
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Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Происшествия
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В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Армия и оружие
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Общество
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Экономика
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Экономика
По производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России
Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров сообщил, что по производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России.
Политика
Бывший вице-премьер Гордеев получил мандат депутата Госдумы
Центризбирком РФ в среду передал мандат депутата Госдумы бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву и зарегистрировал его в должности.