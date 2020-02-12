Политика
Газета.RuНа Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины. По его словам, тогда американские войска точно придут на границу с РФ, поскольку там "есть их интерес".
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с чего всё началось
«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — приводит Obozrevatel его слова.RT на русскомвчера в 23:45
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