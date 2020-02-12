с чего всё началось

Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины. По его словам, тогда американские войска точно придут на границу с РФ, поскольку там "есть их интерес".

На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России

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Происшествия В Польше избили говоривших по-русски приезжих В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.

Кино Появилось первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты» В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На видео — персонажи Иван Будько и его жена Валентина.