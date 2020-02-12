Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии". Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
Такое мнение в интервью украинскому порталу «Обозреватель» выразил
 киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли на Украине
РБК22:53

Подробнее о событии

Киеву предложили продать американцам земли у границы с РФ

News.ru20:04

На Украине предложили «защититься» от России распродажей земель

Lenta.ru22:04

Украинский экономист предложил продать землю для «защиты» от России

Известия21:37

Украине предложили «защититься» от России распродажей земель

РЕН ТВ20:44

Украина собирается защититься от России распродажей земель американцам

URA.Ru20:13

На Украине предложили продать землю компаниям из США для защиты от России

РБК22:53

Украинский экономист предложил продать землю для «защиты» от России

РИА Новости19:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала слова Столтенберга о разрушении ДРСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.
News.ru 06:27
Авто

Nikola Motors показала конкурента Tesla Cybertruck

Nikola Motors, которая два года назад прославилась судебным иском к Tesla на два миллиарда долларов за кражу патентов на электрогрузовики, представила концепт под названием Badger («Барсук»).
Naked Science 07:17
Происшествия

ГИБДД назвала число погибших в ДТП пешеходов в Москве в 2019 году

РБК 21:33
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru 22:48
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины.
REGNUM 12:36
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 04:23
Происшествия

В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Российская газета 07:24
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru 21:57
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ вчера в 12:51
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Lenta.ru 14:24
Здоровье

Врач предупредил об опасности храпа

RT на русском 21:04
Общество

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
РИА Новости 21:34
Экономика

Акции «Газпрома» выросли на 4% из-за возможного увеличения дивидендов

Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил на дне инвестора в Нью-Йорке, что компания может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.
РБК 09:38
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Чемпионат 03:39
Футбол

Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

Soccer.ru вчера в 23:20
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru 01:19
Политика

Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 19:52
Экономика

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБК 22:00
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Neva.Today 04:34
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Кино

Дым надо «льдом»: в Москве состоялась премьера фильма «Лед 2»

Официальная премьера фильма состоится 14 февраля 2020 года в кинотеатрах страны.
ToDay News Ufa 03:50
Шоу-бизнес

Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна

Московский Комсомолец 13:07
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 20:11
Шоу-бизнес

Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости 00:17
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Экономика

Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
ПроТуймазы вчера в 01:20
Футбол

Ловрен: «Я счастлив в „Ливерпуле“»

Soccer.ru 13:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное