с чего всё началось

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии". Об этом сообщает портал "Обозреватель".

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Армия и оружие В Китае не видят плюсов в приобретении российских Су-57 Отмечается, что ранее в российских и зарубежных СМИ публиковались сообщения о том, что Пекин якобы заинтересован в приобретении хотя бы пробной партии Су-57 из-за нужды Поднебесной в технологиях для создания отечественных двигателей.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Здоровье С 13 февраля вводится карантин во всех школах Нижнего Новгорода Департамента образования мэрии Нижнего Новгорода сообщает о том, что с 13 февраля все школы Нижнего Новгорода приостанавливают учебный процесс и закрываются на десятидневный карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ.

Здоровье Роскачество сравнило обычное и растительное молоко Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.

Общество Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.