Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии". Об этом сообщает портал "Обозреватель".
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с чего всё началось
«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — приводит
 Obozrevatel его слова.
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