с чего всё началось

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии". Об этом сообщает портал "Обозреватель".

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Здоровье Роскачество рассказало о пользе и вреде растительных аналогов молока Представители Роскачества рассказали, в чем заключается принципиальное отличие растительного напитка от молока животного происхождения, а также какую пользу и вред он может принести человеческому организму.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Армия и оружие Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Политика На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Общество Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вреде снюса Роспотребнадзор предостерёг россиян от развития различных серьёзных заболеваний на фоне употребления снюса (сосательного табака).

Футбол Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России Как сообщил «Алтайский спорт», Алтайский край - единственный регион Сибирского федерального округа, вошедший в топ-10.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.