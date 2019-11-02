Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНа Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.
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с чего всё началось
«Два полка таких ракет, штук 200, — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации», — цитирует
 издание «Главред» Загороднего.
RT на русскомвчера в 21:43

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Последствия удара Украины по российским АЭС будут грозить всему миру

URA.Ru04:05

В Киеве предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Газета.Ru02:16

Украинский эксперт призвал создавать ракеты для ударов по АЭС России

RT на русскомвчера в 21:43

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известиявчера в 23:20

На Украине призвали к созданию ракет для ударов по АЭС России

РЕН ТВвчера в 21:55

Украинский эксперт предложил создать ракеты для ударов по российским АЭС

РБК00:57

Украинский эксперт призвал создать ракеты для ударов по российским АЭС

РИА Новостивчера в 21:08
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Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
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В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

РИА Новости 03:01
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Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости 02:22
Происшествия

В Чурапчинском районе за судимость уволили воспитателя

По результатам проверки один воспитатель детского сада была уволена.
КП - Якутия 31 октября в 23:49
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
ТАСС 00:59
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия вчера в 18:49
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 вчера в 02:33
Общество

Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Интерфакс вчера в 10:28
Политика

Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году

В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.
ГЛАС.RU 01:54
Единоборства

Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Хоккей

«Каролина» обыграла «Детройт» благодаря голу и передаче Свечникова

МК-Спорт 03:56
Футбол

Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм

Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Metaratings 03:40
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Музыка

Участник Евровидения провалился на прослушивании шоу «Голос»

ФАН 05:45
Общество

Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК вчера в 13:09
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Казани

По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.
Известия 04:03
Транспорт

Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Опрос сервиса обслуживания автомобилей Uremont показал, что больше всего раздражает российских водителей на дорогах.
Известия вчера в 23:59
Политика

Медведев поддержал идею перехода стран ШОС на расчеты в нацвалютах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу Казахстана разработать механизмы по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Интерфакс 01:45
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

Аналитики iSeeCars составили рейтинг авто, которые больше все теряют в своей стоимости, по сравнению с первоначальной ценой.
Уфимские Заметки 31 октября в 09:12
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Футбол

Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат вчера в 16:58
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