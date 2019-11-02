с чего всё началось

Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

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