Армия и оружие
ИзвестияНа Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.
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с чего всё началось
«Два полка таких ракет, штук 200, — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации», — цитирует издание «Главред» Загороднего.RT на русскомвчера в 21:43
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Телепрограмма 00:03
Энергетика
Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Технологии
Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи
Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Политика
В Ташкенте началось заседание совета премьер-министров стран ШОС
REGNUM вчера в 23:46
Происшествия
Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске
Красная весна 01:52
Общество
Вас ждет сегодня трудный выбор: астропрогноз на 2 ноября
ДЕВА Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями — в любви, в творчестве, в работе вас ждет успех.
КТВ-Луч 00:11
Кино
Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Tricolor TV Magazine 31 октября в 03:33
Футбол
«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Часть заново построенной двухярусной трибуны открыли для болельщиков уже к началу нового чемпионата, а полностью "Холт Энд" был сдан в эксплуатацию в начале 1995 года.
Sportbox.RU вчера в 15:23
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»
Матч ТВ вчера в 22:17
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Игры
В Сеть слили подробную информацию о долгожданном Diablo IV
ITZine.ru вчера в 00:23
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Общество
Продажу фуа-гра запретили в Нью-Йорке
Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра в магазинах и ресторанах.
Политика Сегодня 31 октября в 05:51
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Единоборства
Бой Сергей Ковалёв — Сауль Альварес, кто победит, расклады перед боем
Для сравнения – перед вторым поединком с Уордом Ковалёв шёл небольшим андердогом с коэффициентом от 1,9 до 2,15.
Чемпионат вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма 31 октября в 05:17
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
23 ноября в Великобритании был обнаружен грузовик с 39 трупами мужчин и женщин, среди них — один подросток.
РБК вчера в 20:12
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
РИА Новости вчера в 19:47
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU 31 октября в 06:36
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС вчера в 02:15
Политика
Лепсу запретили въезд на территорию Латвии
ФАН вчера в 10:28
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 28 октября в 08:02