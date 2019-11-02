Армия и оружие
ИзвестияНа Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.
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с чего всё началось
«Два полка таких ракет, штук 200 – это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации», — цитирует издание Главред Загороднего.RT на русскомвчера в 21:43
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На Украине захотели создать ракету для ударов по российским атомным электростанциям
Московский Комсомолецвчера в 23:37
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