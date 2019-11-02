Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНа Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
«Два полка таких ракет, штук 200 – это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации», — цитирует
 издание Главред Загороднего.
RT на русскомвчера в 21:43

Подробнее о событии

На Украине захотели создать ракету для ударов по российским атомным электростанциям

Московский Комсомолецвчера в 23:37

На Украине призвали к созданию ракет для ударов по АЭС России

РЕН ТВвчера в 21:55

На Украине захотели устроить в России «ядерный взрыв», ударив ракетами по АЭС

URA.Ruвчера в 22:26

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известиявчера в 23:20

Украинский эксперт призвал создавать ракеты для ударов по АЭС

RT на русскомвчера в 21:43

В Киеве составили план нанесения ядерного удара по РФ

News.ruвчера в 21:40

Украинский эксперт призвал создать ракеты для ударов по российским АЭС

РИА Новостивчера в 21:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Авто

Обновлённый кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее

Тарантас Ньюс вчера в 02:50
Происшествия

Появилось видео посадки с SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени

РБК вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль вчера в 16:39
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия вчера в 22:15
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 31 октября в 23:17
Происшествия

Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru вчера в 19:45
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Известия вчера в 20:15
Общество

Москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров

Согласно новому законопроекту, купить жилье меньше 10 квадратных метров в Москве не получится.
Комсомольская правда вчера в 18:03
Политика

В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском вчера в 19:43
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию

Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru вчера в 07:49
Происшествия

Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru вчера в 22:05
Единоборства

Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
Единоборства

Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания

Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику

Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
REGNUM вчера в 16:14
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр 30 октября в 14:38
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Политика

Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".
РЕН ТВ вчера в 13:48
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° вчера в 04:49
Авто

Fisker готовит конкурента Tesla Model X

Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.
5 колесо вчера в 02:05
Общество

Власти США начали расследование в отношении владельца TikTok

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) начал проверять сделку по приобретению американского караоке-приложения Musical.ly владельцем TikTok, китайской компанией ByteDance, на предмет угрозы национальной безопасности.
Дождь вчера в 15:53
Происшествия

В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
РИА Новости вчера в 02:51
Политика

Украина хочет заставить Россию оплатить восстановление Донбасса

Как пояснил Криклий, после окончания войны на Донбассе надо возложить все расходы по его восстановлению на Россию, сообщает телеканал «1+1».
Журналистская правда вчера в 05:24
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

РИА Новости вчера в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное