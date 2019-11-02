с чего всё началось

Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Гаджеты IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Происшествия Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.

Единоборства Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.

Единоборства Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.

Общество Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Политика Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Авто Fisker готовит конкурента Tesla Model X Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.

Общество Власти США начали расследование в отношении владельца TikTok Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) начал проверять сделку по приобретению американского караоке-приложения Musical.ly владельцем TikTok, китайской компанией ByteDance, на предмет угрозы национальной безопасности.

Политика Украина хочет заставить Россию оплатить восстановление Донбасса Как пояснил Криклий, после окончания войны на Донбассе надо возложить все расходы по его восстановлению на Россию, сообщает телеканал «1+1».