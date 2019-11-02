Армия и оружие
ИзвестияНа Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.
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с чего всё началось
«Два полка таких ракет, штук 200, — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации», — цитирует издание «Главред» Загороднего.RT на русскомвчера в 21:43
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На Украине захотели создать ракету для ударов по российским атомным электростанциям
Московский Комсомолецвчера в 23:37
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Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
Газета.Ru вчера в 21:50
Армия и оружие
Британия паникует из-за российской МБР «Сармат»
В Британии крайне озабочены планами России по проведению испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
REGNUM вчера в 07:35
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru вчера в 09:20
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
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Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
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Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Дни24 вчера в 13:52
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru 30 октября в 12:38
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны вчера в 09:12
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, снижающие риск развития рака
Употребление продуктов, богатых нерастворимой клетчаткой, снижает риск развития дивертикулита кишечника, геморроя, может снижать риск развития колоректального рака, — сообщили в Роспотребнадзоре.
News.ru вчера в 04:39
Армия и оружие
В результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец
Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что нанесли авиаудары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории.
REGNUM 01:03
Происшествия
В Кемерово загорелись два складских помещения, погиб один человек
Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
REGNUM 01:13
Наука
Теория параллельных миров с точки зрения квантовой физики
Физик Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института рассматривает эту проблему в своей новой книге «Something Deeply Hidden».
Популярная механика вчера в 12:54
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Газета.Ru 01:20
Политика
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году
Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
РИА Новости 00:32
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Гаджеты
Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа вчера в 09:25
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 вылетели в Петербург
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:09
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ 31 октября в 11:45
Политика
В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском вчера в 19:43
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.
РБК 31 октября в 12:20
Происшествия
Один из воров в законе объявлен в международный розыск
Московские следователи объявили в международный розыск одного из лидеров криминального мира России, вора в законе 47-летнего Надира Исмаилова (до смены фамилии — Салифов).
REGNUM вчера в 08:49
Политика
Трамп ответил на заявление Клинтон о политиках — «агентах России»
Президент США Дональд Трамп вступился за кандидата-демократа на выборах 2020 года Тулси Габбард и кандидата от «зеленых» на президентских выборах 2016 года Джилл Стайн, названных Хиллари Клинтон «агентами России».
Известия вчера в 23:35
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru вчера в 02:40
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Армия и оружие
Лавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов».
РБК вчера в 17:58
Автоспорт
Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США
Газета.Ru вчера в 21:48