Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.
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