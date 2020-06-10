Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.

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