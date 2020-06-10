Политика
RT на русскомНа Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать «грязные бомбы» против России и Венгрии
Комсомольская правда09:41
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Экономика
Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:45
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Известия 10:09
Политика
Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов
Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
Общество
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Здоровье
Медики начнут обследовать пожилых иркутян на дому
Уже с 13 июня медицинские бригады начнут обследовать пожилых жителей Иркутска на дому.
КП - Иркутск 04:07
Общество
Челябинский вуз попал в рейтинг лучших вузов планеты
Как сообщает ТАСС, из России в рейтинг попало лишь 28 вузов. Среди них Южно-Уральский государственный университет.
Polit74.ru вчера в 22:04
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Футбол
Газизов рассказал, почему «Уфа» интереснее «Спартака» для инвесторов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями о возможном сотрудничестве клуба с серьёзными инвесторами.
Metaratings 10:05
Авто
«АвтоВАЗ» отложил введение неполной рабочей недели
Rambler News Service 08:12
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Путешествия
В Ростуризме назвали дату начала полноценного курортного сезона
С 1 июля жители страны смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.
Анапское Черноморье 07:30
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Российская газета 09:12
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Здоровье
В Белгородской области 17 работников больницы заразились коронавирусом
В Белгородской области коронавирусом заболели еще 73 человека 2020-06-10 14:30:00 Как стало известно, заражение произошло в Грайворонской ЦРБ.
МОЁ! Оnline Белгород 09:56
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Гаджеты
Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре
Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
Липецк, 10 июня 2020, 15:39 — REGNUM В Липецкой области наблюдается тенденция по снижению количества носителей коронавируса, коэффициент распространения инфекции с 3 июня держится на уровне 0,95.
REGNUM 08:39
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54