с чего всё началось

Я думаю, что как здорово, что в своё время, когда распался Советский Союз, Россия и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия. Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти.

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Технологии Обновление Windows 10 теперь доступно многим пользователям Microsoft продолжает распространение крупного обновления Windows 10 May 2020 Update, постепенно развертывая его на всё большее число пользовательских устройств. 36

Общество KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании. 28

Общество ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 23

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 690

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 136

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 46

Общество В Дагестан прибудет главврач Коммунарки Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (больница в Коммунарке) Денис Проценко направится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом. 163

Общество Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь. 325

Интернет Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok Google удалил из своего Play Store недавно обошедшее TikTok по числу загрузок приложение Zynn после обвинений последнего в плагиате, сообщает Financial Times (FT).

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 2

Здоровье Пик заболевания коронавирусом в Ивановской области еще не пройден По состоянию на 8 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2822 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 117 диагнозов. 109

Космос Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink. 3

Политика Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией Граница России и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль, а также появится возможность для снятия ограничений по транспортному сообщению. 15

Наука Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов. 25