Политика
RT на русскомНа Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.
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Я думаю, что как здорово, что в своё время, когда распался Советский Союз, Россия и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия. Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти.
— Владимир Джабаров, российский политикRT на русском 11:53
с чего всё началось
Депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан, состоящий в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Солидарность", обратился через Facebook к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием создать ядерные бомбы и направить их на Россию и Венгрию.Царьград10:55
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Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать «грязные бомбы» против России и Венгрии
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