с чего всё началось

В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана о запуске ядерных бомб против России и Венгрии.

В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 198

Происшествия Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова. 7

Происшествия В Новой Москве обрушился автомобильный мост В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 52

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 701

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Футбол «Химки» пока не могут договориться с бизнесменом Ломакиным По информации «СЭ», Минспорта Московской области пока не может договориться с бизнесменом Сергеем Ломакиным о передаче ему футбольного клуба «Химки».

Политика Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией. 2K

Здоровье Плавунов: Столичная скорая помощь работает в режиме повышенной готовности с первых дней пандемии Московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения коронавируса работает в режиме повышенной готовности, даже в самые напряженные дни все нуждавшиеся в госпитализации пациенты получали необходимую помощь.

Авто Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW. 26

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 1,7K

Здоровье В Литве волнуются из-за коронавируса в Калининградской области В Калининградской области, по состоянию на среду, 10 июня 2020 года, насчитывается 1904 случая заболевания коронавирусом, из них, 912 активных, то есть, люди ещё болеют. 4

Армия и оружие Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,2K