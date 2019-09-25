Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко. По его словам, в Европе эти возможности теряются.
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В Киеве предложили способ подзаработать на «плохой России»

Life.ru00:14

Украина придумала, как заработать на «плохой России»

URA.Ru03:05

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

RT на русском01:38

На Украине предложили зарабатывать на «плохой России»

РБК03:57

Украинцам рассказали, как можно заработать на «плохой России»

Московский Комсомолецвчера в 23:24

На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Газета.Ruвчера в 23:15

Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»

РИА Новостивчера в 22:30
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Политика

Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
RT на русском 03:00
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Происшествия

Форвард «Торонто» Мэттьюс обвиняется в хулиганстве и непристойности

Чемпионат 03:15
Происшествия

Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

РБК 04:18
Политика

Лавров поблагодарил США за выдачу визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Экономика

В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус

Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
РБК 02:00
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru вчера в 04:49
Происшествия

В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней

Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Кино

«Игра престолов» завоевала 12 наград «Эмми»

Сериал «Игра престолов» стал рекордсменом по наградам: его создатели претендовали на статуэтки в 32 номинациях, в итоге получили 12 наград.
Общественное телевидение России 23 сентября в 06:54
Общество

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Интерфакс вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Армия и оружие

Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Политика

Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Политика

Зеленский опять говорит о том, что мир поможет ему «вернуть» Крым и Донбасс

Владимир Зеленский, президент Украины, опять завел любимую шарманку про возвращение Крыма и Донбасса.
Новостной фронт 03:25
Футбол

Первая победа «Монако» за два месяца: что творит Головин во Франции

Газета.Ru 03:36
Общество

Меган Маркл покрыла голову ради мусульман

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике в платке ради посещения старейшей мечети Южной Африки.
Lenta.ru 04:06
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Интернет

Яндекс.Переводчик научился переводить разговор

Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.
Planet Today 03:10
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Происшествия

В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
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