Политика
RT на русскомНа Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко. По его словам, в Европе эти возможности теряются.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Политика
Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
RT на русском 03:00
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Экономика
В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус
Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
РБК 02:00
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru вчера в 04:49
Происшествия
В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Кино
«Игра престолов» завоевала 12 наград «Эмми»
Сериал «Игра престолов» стал рекордсменом по наградам: его создатели претендовали на статуэтки в 32 номинациях, в итоге получили 12 наград.
Общественное телевидение России 23 сентября в 06:54
Общество
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Интерфакс вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Политика
Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Политика
Зеленский опять говорит о том, что мир поможет ему «вернуть» Крым и Донбасс
Владимир Зеленский, президент Украины, опять завел любимую шарманку про возвращение Крыма и Донбасса.
Новостной фронт 03:25
Общество
Меган Маркл покрыла голову ради мусульман
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике в платке ради посещения старейшей мечети Южной Африки.
Lenta.ru 04:06
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Интернет
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор
Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.
Planet Today 03:10
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Происшествия
В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46