Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко. По его словам, в Европе эти возможности теряются.
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На Украине хотят заработать на «плохой России»

Газета.Ru05:03

Украинцам рассказали, как можно заработать на «плохой России»

Московский Комсомолецвчера в 23:24

Украина придумала, как заработать на «плохой России»

URA.Ru03:05

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

RT на русском01:38

В Киеве предложили способ подзаработать на «плохой России»

Life.ru00:14

На Украине предложили зарабатывать на «плохой России»

РБК03:57

Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»

РИА Новостивчера в 22:30
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Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

РИА Новости 07:46
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Происшествия

В Норвегии загорелся российский траулер

На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Происшествия

Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото из храма в венчальном платье

Ксения Собчак показала поклонникам фото из храма. На нем телеведущая запечатлена в красивом венчальном платье.
OAnews вчера в 01:37
Футбол

«Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России

Московское "Динамо" встретилось в гостях с "Лучом" из Владивостока в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России сезона-2019/20.
Газета.Ru 07:26
Футбол

Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Матч ТВ 04:03
Футбол

Роналду никогда не голосовал за Месси

В понедельник лучшим игроком по версии ФИФА был признан Лионель Месси. Криштиану Роналду занял третье место.
Евро-футбол.ру вчера в 17:08
Космос

Корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправится с Байконура на МКС

Вести.Ru вчера в 23:13
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде

На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры

Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
Киберспорт

Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019

Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
CyberSport.ru 04:03
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

РИА Новости 06:14
Политика

Климкин назвал «не очень веселыми» перспективы Украины в истории США

Украину ждет «не очень веселая» перспектива в истории США, поскольку она войдет в нее как страна, связанная с началом процедуры импичмента, написал бывший министр иностранных дел Украины в Twitter.
РБК 07:21
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Общество

В ООН спрогнозировали ежегодные климатические бедствия к 2050 году

Эксперты отметили, что к 2050 году экстремальные наводнения, которые ранее наблюдались в прибрежных и островных городах примерно раз в 100 лет, станут ежегодными.
Известия 07:33
Политика

На Украине назначили нового главу Национальной полиции

Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.
RT на русском 06:40
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Происшествия

Суд продлил на три месяца домашний арест студенту Егору Жукову

Газета.Ru 07:42
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Экономика

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Lenta.ru 07:34
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика

Володин назвал «бедой Минфина» порядок выделения средств регионам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать предложения о своевременном поступлении бюджетных средств в регионы.
РБК 05:52
Политика

На Украине хотят создать морскую границу с Россией

« Госгидрография предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы», — сообщает RT со ссылкой на НПК.
URA.Ru 23 сентября в 14:31
Музыка

Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале

Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
Телепрограмма вчера в 12:43
Происшествия

В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней

В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.
ТАСС 07:46
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