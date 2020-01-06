Политика

ИзвестияИзвестияПамятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. По его словам, он обсудил вопрос об установке монумента с мэром города Артемом Семенихиным.
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