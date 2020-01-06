Политика
ИзвестияПамятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. По его словам, он обсудил вопрос об установке монумента с мэром города Артемом Семенихиным.
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Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Гаджеты
Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Хоккей
Илья Ковальчук подарил одноклубнику часы, получив свой любимый номер
Кино
Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Политика
Трамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»
Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Здоровье
Число отремонтированных региональных трасс за год выросло на 20%
По итогам 2019 года в России было отремонтировано 27,6 тыс. км дорог, при этом показатели по ремонту региональных трасс превысили данные 2018 года на 20%.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Спорт
WADA назначила России сумму ежегодного взноса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
Армия и оружие
Индия намерена наладить многотысячное производство АК-203
Армия Индии в начале 2020 года подпишет «меморандум о взаимопонимании» по российским автоматам АК-203, подразумевающий предварительную закупку и последующее производство в Индии.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Футбол
Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Религия
Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Армия и оружие
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении
Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Гаджеты
Nokia снова возродит легендарный телефон
Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Культура
В Рязани стартует «Фестиваль огня и света»
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.