Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. По его словам, он обсудил вопрос об установке монумента с мэром города Артемом Семенихиным.

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

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