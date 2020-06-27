Энергетика

Газета.RuГазета.RuНа Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России

Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине предложили ввести пошлины на российские нефтепродукты

Комсомольская правда14:38

На Украине захотели обложить пошлинами российское топливо и СПГ

Взгляд.ру14:31

На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России

ТАСС14:00

На Украине придумали, как ещё попытаться «ободрать» Россию

Царьград14:22

На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России

Газета.Ru14:16

Украинские компании предложили ввести пошлины на российское топливо и газ

Общественная служба новостей14:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Футбол

РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»

Оперативный штаб российской Премьер-лиги объяснил, почему «Ростов» смог заявить полузащитника Хорена Байрамяна на матч двадцать четвёртого тура чемпионата против тульского «Арсенала».
Евро-футбол.ру 14:27
Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
4
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
96
Происшествия

В Петербурге загорелся мусор на площади 150 кв. м

"Происходит горение мусора на открытой территории на площади 150 кв. м, [образовался] столб черного дыма", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:28
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
1K
Политика

Украинский чиновник сжег флаг России перед посольством в Киеве

Мэр украинского города Конотоп, расположенного в Сумской области на границе с Россией, Артем Семенихин сжег российский флаг перед дипломатическим представительством России в Киеве.
Газета.Ru 12:26
2
Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
4,6K
Происшествия

На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК 06:19
13
Экономика

В Краснодарском крае с 1 июля вырастет плата за услуги ЖКХ

ВОДА Стоимость потребления холодной воды для жителей Армавира с июля вырастет на 1 рубль 48 копеек и составит 43,98 рублей за кубометр воды.
Армавирский собеседник 02:34
238
Политика

Талибан опроверг сообщения о финансировании со стороны России

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" опровергло сообщения о получении денег от военной разведки России за нападения в Афганистане на бойцов США.
МонаВиста 13:58
22
Общество

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
6
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
87
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
62
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
31
Футбол

Московское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничью

Столичное дерби в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу завершилось ничьей между «Динамо» и ЦСКА — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена им. Л. Яшина» в Москве.
РБК 14:01
Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
48
Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
18
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
182
Политика

Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко

Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
31
Армия и оружие

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

REGNUM 14:21
17
Происшествия

Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130

Число людей, погибших от ударов молний в Индии, выросло до 130. Только в восточном штате Бихар умерли 106 человек, 56 получили травмы.
МИР 24 вчера в 08:18
67
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
100
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком

Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
3
Футбол

Защитник «Спартака» обвинил арбитра в необъективном судействе

Свободная Пресса 13:10
Спорт

Ласицкене: не поддерживаю письмо, опубликованное Исинбаевой

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что она не подписывала и не поддерживает открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой, по поводу возможного недопуска российских легкоатлетов на Олимпиаду.
РИА Новости 13:00
Происшествия

В Ленинградской области на военном полигоне произошел природный пожар

Природный пожар на площади 20 гектаров возник на территории военного полигона в Выборгском районе Ленинградской области, к тушению привлечена авиация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 14:29
1
Общество

Смотрим 20 минут игрового процесса Cyberpunk 2077

Городской портал Новый Нижний 09:00
Происшествия

В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана

В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
РБК 14:17
1
Политика

США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное