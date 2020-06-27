Энергетика

Газета.RuГазета.RuНа Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России

Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
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Украинские компании предложили ввести пошлины на российское топливо и газ

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На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России

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В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
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Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов после того, как несколько глобальных корпораций отказались размещать свою рекламу в Facebook.
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С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
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МИД Украины заявил о переименовании Киева в Facebook

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Тренер «Сельты»: «После матча с „Барсой“ есть осадок — могли взять 3 очка»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (2:2).Нами был выбран состав, который, как мы считаем, был наиболее подходящим для победы в матче.
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