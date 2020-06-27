Энергетика
Газета.RuНа Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
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Украинские компании предложили ввести пошлины на российское топливо и газ
Общественная служба новостей14:30
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Общество
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
Общество
В Финском заливе началось водно-пиротехническое шоу «Алых парусов»
Санкт-Петербург, 28 июня 2020, 00:32 — REGNUM В примыкающей к Петербургу акватории Финского залива проходит водное шоу и свето-пиротехническое представление, которыми завершится праздник выпускников «Алые паруса».
REGNUM 17:32
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
РИА Новости 18:12
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 12:59
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today вчера в 14:10
Общество
В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК 15:59
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Политика
Москва ответила на обвинения в убийствах военных США в Афганистане
Посольство России в США прокомментировало информацию, согласно которой Москва якобы предлагала вознаграждение за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании, связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам.
Профиль 01:13
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»
RT на русском 10:17
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Политика
Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point)
Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
ИноСМИ 18:14
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
Политика
Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины
Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Газета.Ru 16:54
Единоборства
Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC
В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество
Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook
Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов после того, как несколько глобальных корпораций отказались размещать свою рекламу в Facebook.
Российская газета 05:33
Футбол
Карпин: надо поставить памятник игрокам «Ростова»
РИА Новости 18:04
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 07:15
Политика
МИД Украины заявил о переименовании Киева в Facebook
Социальная сеть Facebook изменила правила написания столицы Украины, теперь она будет называться «Kyiv», а не «Kiev», чтобы избежать созвучия с русским языком.
РБК 08:13
Футбол
Тренер «Сельты»: «После матча с „Барсой“ есть осадок — могли взять 3 очка»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (2:2).Нами был выбран состав, который, как мы считаем, был наиболее подходящим для победы в матче.
Soccer.ru 16:28
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Политика
В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России»
Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд.
REGNUM 14:38
Шоу-бизнес
София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса
По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ 04:43
Путешествия
Граница на замке: страны, где пока точно не ждут российских туристов
"КП" составила список популярных у российских туристов стран, куда пока точно не стоит планировать поездки.
Комсомольская правда 18:02
Происшествия
Ураганный ветер повалил два строительных крана в Татарстане
В Набережных Челнах из-за сильного ветра рухнули два строительных башенных крана, ураган на время оставил без электричества 40 населенных пунктов с населением более 4 тысяч человек, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану.
Интерфакс 14:36